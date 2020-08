El Pulso del Fútbol, 10 de agosto de 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería le rindieron un homenaje póstumo al doctor Gabriel Ochoa Uribe, en el cual nuestros panelistas dedicaron sentidos mensajes y contaron anécdotas con el ex entrenador y ex jugador. César dijo: “Recordar al médico, es recordar el futuro, era un adelantado para su época. Suena raro, pero es así. El doctor Ochoa nos dejó un recuerdo que seguirá enseñándonos por los tiempos de los tiempos”. Sobre el ex entrenador Óscar agregó: “Conocí a Gabriel Ochoa como ser humano, médico y técnico. Como persona era fuerte y difícil de convencer, como médico siempre estuvo entregado a su profesión y como técnico sus 13 títulos con Millonarios, Santa Fe y América lo ubican como el mejor en la historia”.

Le puede interesar también: Fernando Jaramillo: "La prioridad inmediata es que vuelva el fútbol"

Otro de los temas tuvo que ver con la eliminación del Real Madrid en la Liga de Campeones y la consulta de un oyente, el cual sostenía que James Rodríguez le hubiera podido ayudar al equipo merengue en el partido con el Manchester City. Óscar manifestó: “Ese equipo consiguió muy bueno partidos y resultados. Pero si hablamos del ultimo partido, hay muchos jugadores que no están al nivel de James Rodríguez”. Por su parte César complementó: “Creo que Zinedine Zidane se equivocó, porque quiso salir jugando y eso es algo que nunca había hecho, creo que por eso vienen los errores de Varane, quien es un defensa al que nunca le había pasado eso”.

Le puede interesar también: Correa y Vrsaljko, los positivos por COVID-19 en el Atlético de Madrid

Además opinaron acerca de la inclusión de la liga colombiana entre las diez mejores del mundo en varios escalafones deportivos. Óscar resaltó: “No estamos entre las mejores ligas del mundo, primero están las principales ligas de Europa y después uno puede poner torneos como el de Holanda, Portugal, Argentina y Brasil”. Asimismo César finalizó: “Yo tampoco creo que estemos entre las mejores ligas como dicen algunos estudios. Fíjese que en Suramérica nos superan Brasil y Argentina, y peleamos con Uruguay y Chile, con el riesgo de perder ante ellos”.

Le puede interesar también: Diez datos del estadio 'El Campín' en su cumpleaños número 82

No olvide escuchar el audio del programa.