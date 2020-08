'Como Hombres': la tendencia feminista de Twitter ahora es un libro

El pasado 3 de marzo, dentro del marco de la conmemoración de la víctimas de violencia de género y la discusión sobre el aborto legal, Ana María Mesa, periodista colombiana, escribió en su cuenta: “Por promiscuos, por no usar condón, por no hacerse la vasectomía, por tirar con cualquiera, por no impedir su erección, por tener necesidades incontrolables, por ser incapaces de pensar, por no saber controlarse, por acosadores, por violadores, ojalá los hombres se embarazaran”.

A partir de allí, muchos usuarios comenzaron a participar en el hashtag #ComoHombres, una iniciativa de publicar frases machistas dedicadas, esta vez, a los hombres. “Los declaro mujer y marido. Puede besar al novio”, “Los hombres decentes no deben sentir deseo” o “Un hombre se ve más bonito calladito” son algunos de los ejemplos.

El propósito: visibilizar lo ridículo y violento que las frases machistas pueden sonar.

"No podemos generalizar diciendo que todos los hombres dicen estas frases, pero sí podemos decir que todas las mujeres hemos recibido estos comentarios", afirma Mesa en 'A vivir que son dos días'.

Ahora esta tendencia viral tuvo su paso a formato de libro. Cuenta con las ilustraciones de la joven manizaleña María José Guzmán y se puede encontrar en las principales librerías del pais.