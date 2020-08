El Pulso del Fútbol, 5 de agosto de 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería recordaron el gol de René Higuita ante River Plate en el partido de ida de la semifinal de la Copa Libertadores del año 1995. César dijo: “Fue un golazo de tiro libre de René Higuita en el Estadio Atanasio Girardot al minuto 51. En el partido de vuelta ganó River 1-0, pero Nacional clasificó a la final en los penaltis”. Sobre el gol Óscar agregó: “El Tiempo tituló así: Histórico gol de René Higuita, acomodó la pelota, la dejó dormida en el césped y luego la colocó con la precisión de un sismógrafo, tanto que puso a temblar el estadio”.

Otro de los temas tuvo que ver con el correo de un oyente, el cual preguntaba por los países que más le convienen a los jugadores colombianos, a la hora de jugar antes de ir al balompié europeo. César manifestó: “Yo creo que el mejor trampolín es Argentina, es más fácil llegar desde allá y la prueba es contundente. Los jugadores colombianos que mejor llegaron a Europa fueron desde ese país”. Por su parte Óscar complementó de forma jocosa: “Estoy de acuerdo, Argentina es el puente más eficaz para llegar a Europa. Estoy que me voy a trabajar a Argentina”.

Además opinaron acerca de otro correo, en el cual un oyente criticaba el regionalismo de algunos periodistas a la hora de destacar equipos o jugadores. Óscar comentó: “No hablemos de regionalismo, porque no se puede hablar bien de uno para hacer ver mal a otro jugador. Nosotros tratamos de hablar de todos de acuerdo a su rendimiento”. Mientras César finalizó: “Hace parte de la condición natural del ser humano, todos somos regionalistas, pero uno con el tiempo como periodista se va desprendiendo de eso, pero no del todo”.

