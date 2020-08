Dos años de Duque: ¿cuál es el balance a mitad de camino?

En Hora 20 un balance del segundo año del gobierno del presidente Iván Duque; de los avances y retrocesos; un balance en las banderas de este gobierno; de sus relaciones con el Legislativo y del futuro que se empieza a marcar por cuenta de la pandemia.

Dos años después de la llegada de Iván Duque a la Casa de Nariño; el paisaje se compone de luces y sombras que lo han acompañado en 730 días de mandato. Un hombre que llega a la presidencia de la república con 42 años y con una plataforma política centrada en la legalidad, la equidad y el emprendimiento y con banderas como el crecimiento económico; la economía naranja y unas reformas a la paz; tiene hoy más desafíos de los que tenía al principio, por cuenta de una pandemia que llegó al país hace cinco meses y que cambió las prioridades de casi todos.

Estos dos años de mandato han estado marcados, por algunos detractores como un gobierno sin norte; sin una agenda centrada; y una latente desconexión con la ciudadanía, pues en las encuestas, aunque en abril tuvo un repunte de favorabilidad del 52 por ciento; en junio vuelve y cae al 41; muy por debajo de sus dos antecesores a los dos años de gobierno. Por otro lado, surgen posturas en apoyo a Duque, en el que aseguran que este ha sido un gobierno de mostrar, donde se tienen logros en todos los frentes como el económico, ya que antes de la pandemia, el país en 2019 tuvo un crecimiento del 3,3 por ciento. Avances en la implementación de la paz; logros en el plano social, en la educación y en la lucha contra el narcotráfico.

Sin duda alguna, la llegada de la pandemia se ha convertido el mayor reto de este gobierno. Una situación sanitaria de emergencia se presenta ante un sistema de salud con grandes deficiencias; la preparación de las ciudades, las camas UCI y los ventiladores se convirtieron en el lenguaje durante los últimos días. Pero pasada esa situación, quedan los efectos de esta tormenta que ha sido la pandemia; pues empezamos a ver que tendremos una contracción económica al menos del 5 por ciento para el 2020; un desempleo superior a los 4 millones de personas y un aumento en la desigualdad y la pobreza que empieza a preocupar cuál será la senda que tome el país en los próximos años.

Lo que opinan los panelistas

Para Juan Carlos Flórez, historiador y exconcejal de Bogotá, a Duque lo salvó la campana del coronavirus, pues planteó que el momento antes de la llegada de la pandemia, se avecinaba un nuevo round de protestas sociales. “En ese momento la sensación mayoritaria era que Duque no lograba demostrar el temple para enfrentar los problemas del país. Cuando se mira el balance de lo que venía siendo el gobierno, que entra en una suerte de letargo por cuenta de la pandemia.” Agregó que en esta primera fase el país siente que el presidente y su equipo no han logrado asumir los problemas que la ciudadanía reclama.

Agregó que al gabinete de ministros de este gobierno le hace faltan protagonismos fuertes y una especie de ideas frente a lo que necesita el país. En cuanto a los retos a futuro, sostuvo que se requiere de una reorientación del Gobierno ante la catástrofe que significa la pandemia.

Sandra Borda, politóloga, columnista, profesora y directora del podcast “Buceando en el naufragio”, señaló que este tiempo de Duque en el poder se puede leer como un año y medio, más seis meses “son dos formas de hacer las cosas, con gestiones distintas”, explicó. Ante la posibilidad de que el gobierno tenga fe en que recuperación de imagen de Duque se dará por cuenta de la pandemia, advirtió que es un gran riesgo pensar en la pandemia como una agenda, de la cual se careció durante el primer año y medio de gobierno. En otros escenarios como la política exterior, sostuvo que su balance no puede ser peor, pues Duque apostó todo a la caída de Maduro y no se ha dado nada y, por otro lado, en los servicios consulares no hay cambios de fondo.

En adelante, dijo que el reto es tratar de construir un consenso político que permita avanzar al país; en el que sea necesario que todos nos montemos en un “barco” con un norte y puntos de llegada en el que los ciudadanos se sientan identificados; por lo que considera que para que eso ocurra, se necesitan virajes importantes, junto con consensos sociales.

Samuel Hoyos, exrepresentante a la Cámara y presidente de Asomóvil, comentó que a su juicio el gobierno venía con cambios muy notorios en sus primeros dos años, hasta la llegada de la pandemia, lo que genera que se dé un cambio en las decisiones que se deben tomar. Además, planteó que el balance de este gobierno es positivo en lo económico, pues plantea que antes el coronavirus, la economía estaba en crecimiento; así como logros en materia de conectividad y educación. “El balance es positivo, el presidente ha logrado un ambiente de entendimiento con los partidos, es moderado, no polariza, se sienta con la oposición y ha trabajado duro por la transparencia.”

En cuanto a las necesidades del gobierno para los próximos dos años, sostuvo que la tarea debe estar centrada en reactivar la economía, descargar las cargas del aparato productivo y fortalecer los programas sociales, con el fin de que se concentren en los más vulnerables.

David Barguil, senador de la República, comentó que el balance es positivo en materia económica antes de la pandemia y que, si no fuera por el coronavirus, el panorama para este 2020 pintaba bastante positivo. En otros de los aspectos que el senador ve un avance es en la caída de homicidios y que en general se venían dando resultados que el país iba a reconocer en la gestión del presidente, pero que por la pandemia hay un cambio en la agenda. En cuanto al Legislativo, dijo que el presidente demostró que no es necesario entregar puestos para generar coaliciones, por lo que plantea que el reto a futuro en el Congreso es afrontar las grandes reformas como la pensional y la laboral.

Sin embargo, dijo que uno de los grandes lunares del gobierno de Duque en estos dos años, es el equipo que lo acompaña; pues cree que en muchos casos el agente político les hace falta a los ministros, y en conectar con las instituciones, los medios y el Estado en general.

En entrevista con Hora 20, el analista sénior del diario El Tiempo Ricardo Ávila, comentó que a este gobierno desde el inicio le faltó un propósito menos difuso y algo más allá de la “justicia, la equidad y el emprendimiento." Además cree que pandemia cambia la situación del gobierno “ sin duda la ecuación le cambió por cuenta de la pandemia y que está enfrentado a un reto descomunal que enfrentan casi todos los gobiernos del mundo."

Otro de los problemas que evidenció Ávila fue que el partido de gobierno dese el comienzo le fue desleal al gobierno; pues "dentro el uribismo se veía a Duque como una oveja con piel de lobo" y que desde 2018 se empezaron a ver las fisuras entre la bancada del Centro Democrático y el gobierno.

Por último, planteó que sería necesario un acuerdo nacional para pailar la crisis por la pandemia “hay espacios para acuerdos nacionales que salgan de propósitos genuinos de escuchar, y lamentablemente noto que el gobierno y en particular el presidente es reacio a ese ejercicio”, concluyó