¿Hacia dónde se debe dirigir el futuro del fútbol profesional colombiano?

En Hora 20 un programa para hablar del futuro del fútbol profesional colombiano. Se analizó la salida de Jorge Enrique Vélez de la Dimayor; de los motivos de su salida; de la llegada de un nuevo presidente que debe unificar el fútbol colombiano. También se debatió sobre la reanudación de los partidos en el país después de cuatro meses de inactividad; de lo que se espera a futuro; de la B y de la Liga Femenina.





Se inició por el hecho que estaría marcando el futuro próximo del fútbol profesional colombiano y es la salida de Jorge Enrique Vélez de la Dimayor, una salida que estaba cantada desde hace algunas semanas, esto por el ocaso de su gestión; una oposición de al menos 12 equipos desde inicios de este año, que de alguna manera estaban pidiendo su cabeza.





Vélez llegó hace casi dos años a la presidencia de la Dimayor, el 31 de julio de 2018; momento en el que en adelante se generarían varias polémicas alrededor de la dirección de la liga en Colombia. Pues la gestión de Vélez estuvo marcada por las diferencias con el gobierno y recientemente con el ministro del Deporte; por la situación con la Liga Femenina y por generar una especie de división en el futbol colombiano.

Sin embargo, la gota que rebosó el vaso fue un contrato por los derechos de transmisión de televisión internacional del fútbol colombiano; el contrato por más de $60 millones de dólares, nunca se vio ese dinero.





Tras la salida de Vélez ahora queda la duda de quién llegará a dirigir el futuro del fútbol colombiano; la reanudación de los partidos y las reformas necesarias para el buen futuro de los equipos y de la propia Dimayor.





Una persona con un perfil que no llame a la división; que genere confianza, con ánimo conciliador y que maneje buenas relaciones tanto con los equipos; como con los medios y con el mismo Gobierno Nacional es el perfil de un candidato ideal que llegue a ocupar el puesto de Jorge Enrique Vélez. Por ahora empiezan a sonar algunos nombres como el de César Camargo; hijo del presidente del Deportes Tolima, Gabriel Camargo. También suena Luis Fernando Jaramillo, que ha desarrollado varias labores al interior de la cervecera Bavaria. Y César Pastrana, expresidente del Santa Fe; por ahora el sonajero sigue moviéndose hasta la elección el próximo 7 de agosto.





Lo que dicen los panelistas

Para Diego Rueda, periodista deportivo y director del Vbar de Caracol Radio,la gestión de Jorge Enrique Vélez empezó bien, pero terminó muy mal; pues apunta que se quedó con muchas promesas, como por ejemplo la llegada del dinero por cuenta de los contratos de televisión internacional. Frente al perfil de un nuevo presidente, dijo que la figura de Luis Fernando Jaramillo puede volver a unir a equipos importantes como Santa Fe y Millonarios. Frente a otros candidatos, dijo que César Camargo puede tener resistencia de algunos clubes por cuenta de la gestión de su papá en el Deportes Tolima.





Frente a las reformas que son necesarias de cara al futuro del fútbol en el país, apuntó que el nuevo presiente debe buscar la forma de independizarse en cierta medida de los equipos, con el fin de no someter todo a una junta de 36 participantes. Por otro lado, dijo que debe haber mejoras en el mercadeo que se hace de los equipos, pues plantea que esta es preocupante y que es una de las grandes deficiencias del fútbol colombiano. Por último, se refirió a la liga femenina y señaló que esta nunca ha tenido fuerza, ante los pocos patrocinios y la falta de mercadeo que se le hace.





Enrique Camacho, presidente del Millonarios,planteó que la salida de Vélez corresponde a que había divisiones en el seno de la Dimayor y que había equipos que no complacían con esta gestión, lo que produjo una ruptura de capacidad limitada de la Dimayor para actuar. Apuntó que una de las lecciones que deja la salida de Vélez es que las cosas como están en este momento no se pueden seguir ejecutando; pues considera que esta es una oportunidad ideal para cambiar los esquemas que no funcionan y poder modernizar el fútbol, redirigiéndolo en un sentido que atraiga, por ejemplo, a la hinchada.





En cuanto a los candidatos a nuevo presidente de la Dimayor, aseguró que es importante conocer el programa de gobierno de los postulados y cree que Jaramillo puede ser una de las personas con una visión moderna del futuro del fútbol. Sobre las reformas dijo que aumentar las categorías sería una buena idea, pues los que están en la B se quedan estáticos y no tienen la posibilidad de descender más y no les pasa nada por quedarse quietos.





Para Gustavo Lenis, excandidato a la presidencia de la Dimayor y recién nombrado presidente de Fabricato,uno de los puntos importantes frente a la Dimayor es que las divisiones al interior de la organización se deben acabar y que antes de sentarse a discutir, hay que reunirse alrededor de un candidato que tenga credibilidad en el seno de la Dimayor y con un respaldo dese el Gobierno Nacional. Frente a un perfil ideal de candidato, comentó que debe estar una persona que no haya estado metida por completo en el fútbol, pero que conozca del sector; que escuche todos los clubes y que maneje a la Dimayor como una empresa normal. Por lo que considera que un candidato como Jaramillo sería el opcionado de acuerdo con su perfil.





En cuanto a los problemas que rodean al fútbol colombiano, apuntó que siendo miembro de la comisión arbitral vio que era un desastre, porque se hacían recomendaciones y no se tienen en cuenta. Por lo que considera que hay puntos clave como lo mal mercadeado que está el fútbol en Colombia, teniendo en cuenta el potencial que el país tiene.





Para Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Equidad,la premisa fundamental de un ejecutivo son los resultados, y que finalmente estos son los que se evalúan y no a las personas. Por lo que considera que los resultados económicos no acompañaron a Jorge Enrique Vélez y eso sumado al contrato de televisión internacional y la llegada de la pandemia, lo llevaron a su salida. Aclaró que la caída de Vélez nunca fue una persecución personal; pero que por principios personales no podía dejar pasar lo que estaba ocurriendo en la Dimayor.





Resaltó que uno de los problemas de la organización es que no se escucha a los dirigentes de los equipos pequeños; por lo que considera que esos no se pueden ver afectados ante el poco dinero que reciben; el acceso y la poca voz que tienen. Frente a la llegada del nuevo presiente, aseguró que este debe diseñar un plan estratégico para saber hacia dónde va el fútbol colombiano; ya que actualmente en la Dimayor no se tienen indicadores de gestión ni mapa de vuelo para saber hacia dónde se dirige el fútbol.