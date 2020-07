El Pulso del Fútbol, 28 de julio del 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la columna del periodista Hugo Illera, en la cual habló sobre los clubes colombianos y sostiene que en nuestro país no hay equipos pobres. César dijo: “Muchos de los equipos que no quieren que vuelva el fútbol, utilizan la plata que les llega de la televisión para pagar cosas del club. Uno tiene que ser consecuente con sus actos”. Sobre el tema Óscar agregó: “Algunos de los equipos reciben mucho dinero y no invierten de la misma manera, está bien que ganen, pero no de esa manera”.

Otro de los temas tuvo que ver con el delantero colombiano Falcao García y las lesiones que no le han permitido jugar en la mayoría de partidos de esta temporada con el Galatasaray. Óscar manifestó: “Si yo fuera directivo del Galatasaray, estaría muy preocupado al comparar costo por rendimiento. Aprecio a Radamel y creo que podrá volver, porque todavía le queda fútbol”. Por su parte César complementó: “Si uno se lesiona, es un hecho fortuito. Pero en el caso de Falcao, meto la mano a la candela por él, cuando digo que es un gran profesional”.

Además opinaron acerca del correo de un oyente, el cual indagaba sobre los ex jugadores que por su perfil, pueden llegar a ocupar puestos en la Dimayor y en la Federación Colombiana de Fútbol. César destacó: “Yo mencionaría a Víctor Marulanda, Mario Yepes que está en el camino y hay otros que también tienen la capacidad, el liderazgo, el carácter y el temple para llegar a ocupar esos puestos”. Asimismo Óscar finalizó: “Podría agregar a Faryd Mondragón y al también ex aquero, Óscar Córdoba”.

