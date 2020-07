Segunda parte de las 80 de los 80, con Ricardo Bedoya Arias. Un recorrido a través de las películas emblemáticas que tienen ese sello particular de una década prodigiosa; no las del Oscar, no las de los críticos, sino aquellas cintas llenas de magia, de grandes bandas sonoras, de mucho color, comedia y acción, también de terror, con las cuales creció y quedó marcada una generación.