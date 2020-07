El Pulso del Fútbol, 20 de julio del 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería recordaron el gol de Anthony De Ávila hace exactamente 23 años, con la Selección Colombia ante Ecuador en las Eliminatorias hacia el Mundial de Francia 1998. César dijo: “Ese partido se jugó un 20 de julio, día de la independencia en Colombia, en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. El gol lo hizo Anthony De Ávila, quien fue fundamental para esa clasificación”. Sobre el jugador Óscar agregó: “Anthony De Ávila jugó en la Selección Colombia entre el año 1985 y 1998. Además, fue el goleador de la Copa Libertadores 1996”.

Otro tema tuvo que ver con la posibilidad de que Duván Zapata pueda llegar a la Juventus y si sería bueno para él jugar al lado de Cristiano Ronaldo. César manifestó: “Duván es un jugador colectivo, pero uno tiene que reflexionar y evidentemente en la Juventus va a tener menos posibilidades como delantero receptor”. Por su parte Óscar comentó: “Vale la pena recordar lo que le pasó a Benzema cuando jugaba con Cristiano Ronaldo en el Real Madrid. Metía goles, pero no era el mismo goleador que es ahora”.

Además opinaron acerca de la posible salida de Jorge Enrique Vélez en la presidencia de la Dimayor y los rumores sobre el supuesto pedido de una millonaria indemnización por salir de ese puesto. Óscar resaltó: “Hay algunas personas que dicen que Jorge Enrique Vélez quiere cobrar miles de millones y yo no creo que sea así. Lo defendí en su momento y ahora que no tiene respaldo, le dije que lo mejor era renunciar”. Mientras César finalizó: “Si durante 22 meses lo defendieron 24 equipos, uno no puede creer que alguien en cualquier empresa dejen a una persona haciendo mal su trabajo durante tanto tiempo”,

No olvide escuchar el audio del programa.