Ante reto gigante, reforma tributaria debería ser de $23 billones: Cárdenas

En diálogo con Hora 20 de Caracol Radio, el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas planteó que proyección del gobierno de hacer reforma tributaria para 2 puntos del PIB es limitada y teme que desde el próximo año van a ser necesarios más recursos, ya que ve que será muy complejo levantar programas sociales de alto costo como el Ingreso Solidario. Agregó que esta nueva reforma debería ser incremental y que teniendo solo en cuenta el programa de Ingreso Solidario, la reforma debería estar por el orden de los $23 billones de pesos.

Otro de los cambios que plantea, es que en el país hay muchos beneficios y exenciones de las cuales no están probadas ni justificadas; dice que por ahí se debe empezar a hacer un cambio. Utiliza el ejemplo de una exención que según dice es más tradición constitucional, que consiste en que el 25 por ciento de nuestros ingresos como naturales se está exento, “una persona que gane $100 millones solo tributa sobre $75, eso no tiene justificación. Uno puede dar taifa impositiva a los de bajos ingreso, pero no a todos” concluyó.

Frente a otras propuestas del gobierno como la venta de bienes por $12 billones de pesos, dice que esto representa dos veces la venta de ISAGEN y recuerda las grandes polémicas que hubo en su momento por la venta de la compañía.

Por último, dijo que el gobierno es optimista en varios frentes como la venta de empresas; que se aumenten los ingresos tributarios el próximo año; y que se puedan desmontar los programas sociales.