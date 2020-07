El Pulso del Fútbol, 9 de julio del 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería recordaron el gol de Jeison Murillo contra Brasil en la Copa América de Chile 2015. César dijo: “Esa historia de que nosotros ya tenemos pantalones largos para ganarle a Brasil no es tan así, solo le hemos ganado dos veces en partidos oficiales. Una de ellas con el gol de Murillo”. Mientras Óscar resaltó esto del jugador: “Jeison nació en Cali, tiene 27 años, jugó el Mundial Sub-17 de Nigeria y el Mundial Sub-20 de Colombia. Además tiene una liga con el Barcelona, aunque jugó muy poco”.

Otro de los temas tuvo que ver con el correo de un oyente, el cual sugería que no se le diera tanta importancia en el programa a la sanción impuesta por la SIC a la Federación Colombiana de Fútbol. Óscar respondió: “Son temas de interés general y hay que analizarlos, lo que pasa es que en algún sector del periodismo se cambian las cosas, esa prensa es mala, confunde, equivoca y hace daño”. Por su parte César complementó: “Evidentemente ese es un tema de primer orden y hay que afrontarlo como tal”.

Además opinaron acerca de la comparación entre Luis Fernando Muriel y Duván Zapata, teniendo en cuenta el buen momento por el que pasan los delanteros colombianos del Atalanta. Óscar manifestó: “Siendo Muriel excelente, me quedo con Duván por muy poca diferencia, pero diferencia al fin”. Sobre el tema César destacó: “Me quedo con Duván, que es fuerte y un gran cabeceador, aunque no es tan ágil como Muriel, que es un delantero que en este momento está de moda”.

