Ernesto Lucena, ministro del Deporte, reveló detalles del vuelo humanitario para deportistas que partirá a Europa el próximo 19 de julio, de igual manera, se refirió a la situación del fútbol colombiano, tras el escándalo de la reventa de boletería en partidos de la Selección Colombia.

Lucena, en diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, destacó la labor del Embajador en España para que los atletas puedan aterrizar en dicho país y añadió que siguen trabajando para que una vez estén en Madrid, no deban someterse a una nueva cuarentena.

MinDeporte confirmó que, además de ciclistas, otro deportistas estarán en el avión, entre ellos Jorge Luis Pinto junto al cuerpo técnico que lo acompañará al frente de la selección de los Emiratos Árabes y recalcó que, los 188 integrantes del vuelo, deberán ser negativos en la prueba del COVID-19.





Entretanto, sobre el más reciente escándalo del fútbol colombiano que involucra a varios dirigentes de la Federación Colombiana de Fútbol, Lucena opinó que estos hechos empañan la imagen del deporte, aunque recalcó que mientras no haya imputación de cargos, ellos no realizarán ningún tipo de sanciones.

Al respecto enfatizó: "Yo no he pedido renuncias, está en el fuero interno de cada dirigente seguir o no. Si ellos creen que deben seguir, pues que sigan mientras hacen su respectiva defensa".