“Por ley se le notifica a la parte”: Lombana sobre inspección al CD

Jaime Lombana, abogado del expresidente Álvaro Uribe, en diálogo con 6AM Hoy por Hoy, se refirió a las diligencias que ha venido adelantando la Fiscalía, entre ellas la inspección a la sede del partido Centro Democrático el pasado miércoles.

Aseguró que existe una diferencia entre una inspección y un allanamiento, refiriéndose a las críticas que ha habido por haberse conocido previamente sobre la actividad que iba adelantar el ente acusador.

“Una diligencia de inspección judicial tiene una diferencia abismal con una diligencia de allanamiento. Una inspección judicial es una diligencia consentida que la parte puede solicitar (…) y eso significa que no requiere orden de juez, no requiere una serie de requisitos que impone el código de procedimiento penal (…) es muchos menos invasiva una inspección judicial que un allanamiento. El allanamiento es sorpresivo, la inspección judicial es una diligencia consentida para comprobar y constatar una serie de afirmaciones que se pudieron dar en otro escenario procesal”, afirmó.

Lombana al ser consultado sobre si es habitual que la Fiscalía anuncie una inspección indicó:

“Yo le garantizo que en todo proceso penal tiene que haber no una, sino plurales inspecciones judiciales (…). Un allanamiento es una diligencia sorpresiva que normalmente va ligada a la situación de flagrancia, a una situación sorpresiva, de una persona que no quiere colaborar con la administración de justicia, en nuestro caso estamos hablando de una inspección judicial, no requieren eso. La inspección judicial, no solamente al Centro Democrático, por ley se le notifica a la parte…”, indicó el abogado.

Finalmente aseguró que son bienvenidas las inspecciones judiciales al Centro Democrático:

"Para que vean que esa contabilidad es absolutamente transparente”, añadió.