¿Destino Turquía? El equipo que tendría en la mira a Johan Carbonero

Según conoció el VBar Caracol, El extremo del Once Caldas, Johan Carbonero, estaría en la mira del Denizlispor de Turquía de cara a la próxima temporada, equipo donde juega el también colombiano Hugo Rodallega.

De hecho, el propio jugador, quien fue uno de los invitados en el programa, se refirió a esta posiblidad en el futuro y aseguró que hablará con su empresario: "¿Turquía? La verdad me toma por sorpresa, mi representante no me ha dicho nada".





En cuanto a la reanudación de las competiciones en la Liga colombiana, el futbolista de 20 años se mostró ancioso por volver a las prácticas que, según las fechas del protocolo de salubridad, están pactadas para iniciar el 16 de julio de manera individual. "Con muchas ganas de al menos entrenar, pero hay que tener mucha paciencia", precisó.

Carbonero, quien confirmó que su contrato con el Once Caldas va hasta el 2021, disputó tres partidos en las ocho jornadas que se había disputado del campeonato.