El Pulso del Fútbol, 29 de junio del 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería recordaron el gol de Julián Téllez con el América de Cali ante el Atlético Bucaramanga en la final del torneo colombiano de 1997. César dijo: “El cuadro vallecaucano ganó el partido de ida 1-0 con un tanto de Leonardo Fabio Moreno y el de vuelta 2-0 con goles de Adolfo "El tren" Valencia y Julián Téllez”. Sobre el delantero Óscar comentó: “Julián nació en Bogotá, tiene 42 años y ganó títulos con el Bucaramanga y con el América de Cali”.

Otro de los temas tuvo que ver con el correo de un oyente, el cual mencionaba que un periodista había dicho que José Pékerman no había tenido un proyecto en la Selección Colombia y Carlos Queiroz sí. Óscar manifestó: “No estoy de acuerdo con esas declaraciones y solo le digo que con Pékerman fuimos a dos mundiales”. César por su parte agregó: “Ustedes piensan que no hay un proyecto con un técnico que nos llevó a dos mundiales, claro que había un proyecto”.

Además opinaron acerca de la posibilidad de jugar las Eliminatorias sudamericanas en el mes de septiembre y las propuestas que se han hecho para llevarlas a cabo, teniendo en cuenta la crisis sanitaria. Óscar resaltó: “Yo no estoy de acuerdo en que se jueguen las Eliminatoria en septiembre, porque la crisis aumenta y la famosa curva no se aplana”. Ante esta afirmación César respondió: “Cómo así que acosa al gobierno local para que se reanude el fútbol y no quiere que se jueguen las Eliminatorias, eso es una contradicción”.

