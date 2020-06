¿Cuál es la situación del cine, teatro y actores en pandemia?

En este viernes en Hora 20 hablamos de las realidades del sector audiovisual y del teatro durante la pandemia. De los festivales aplazados y que ahora serán virtuales, de los retos para los actores y de las ayudas que empieza a destinar el gobierno para que el sector se pueda mantener a flote.

Desde el 17 de marzo en el país las salas de cine y de teatro apagaron sus luces, sus pantallas y las tablas se silenciaron. Por cuenta de la pandemia, de las medidas de distanciamiento y aislamiento social el teatro y el cine a sido uno de los sectores más golpeados, así como la industria cinematográfica que lleva más de tres meses sin poder producir en su mayoría. sin embargo, el complejo panorama no ha sido impedimento para que algunos productores y directores de cine sigan rodando desde sus casas.

Ante un panorama de parálisis en la industria que entre 2016 y 2018 representó el 27 por ciento de las industrias creativas con un aporte superior a los $44 mil millones de pesos desde las artes visuales y de $412 mil millones desde las escénicas. El sector busca salir de esta tormenta para empezar a reactivarse y seguir ofreciendo arte y entretenimiento a los espectadores. A partir del complejo panorama, el ministerio de las TIC lanzó cinco convocatorias para financiación de producciones audiovisuales, así como el ministerio de Cultura ha destinado cerca de $230 mil millones para artistas y sectores culturales.

Otro de los movimientos esta semana relacionados con el sector, fue la publicación por parte del Ministerio de Salud de los protocolos de bioseguridad para permitir el reinicio de actividades de la industria cultural en escenarios como el teatro y el cine, pero sin la presencia del público.

En el mundo varios países ya han adoptado medidas comunes como las cámaras térmicas en la entrada de teatros y extensas jornadas de desinfección de los espacios; en España el Teatro del Liceu de Barcelona, reactivo esta semana su escenario con un concierto a 2.200 plantas; mientras que en París ya es costumbre ver teatro al aire libre. En cuanto al cine, en la región, Argentina esperará hasta el 1 de septiembre para abrir escenarios; México tenía previsto abrir el 15 de junio, pero la fecha fue aplazada. En Europa, España ya tiene el 80 por ciento de sus salas de cine funcionando y cada vez aumentando más el aforo; en Roma la capacidad de las salas es reducida. Por otro lado, en China las restricciones continúan y aún no hay fecha para la reapertura ni del cine ni del teatro.

Lo que dicen los panelistas

La ministra Cultura, Carmen Vásquez, explicó que desde el gobierno y el ministerio se han seguido los lineamientos de cuidado de la salud de los colombianos y de protección al empleo. Comentó que cerca de 75 mil artistas han recibido ayudas; se han entregado en beneficios económicos $80 mil millones de pesos y $40 mil millones para procesos de formación y producción en los departamentos. En cuanto al regreso de los teatros, dijo que esta semana fueron publicados los lineamientos, se ha escuchado al sector, pero dijo que las decisiones no se pueden tomar sin tener un panorama claro.

Por su parte, la ministra de las TIC, Karen Abudinen, explicó cómo van a funcionar los 91 estímulos en distintas acciones por un valor de $23 mil millones de pesos. Comentó que a las convocatorias se pueden presentar micro y pequeñas productoras audiovisuales y agregó que desde el sector TIC se quiere impulsar la industria y que estos estímulos son financiados de acuerdo con lo que se presente en la convocatoria.

Desde el sector de los actores, Julio César Herrera, comentó que uno de los logros que se ha tenido con el gobierno durante la pandemia es que por varios años algunos canales regionales no respetaban los derechos de los actores y no se hacían los pagos alrededor de la ley que protegía sus derechos de autor. Sostuvo que la gestión la ministra de las TIC fue rápida y que en poco tiempo los canales regionales se pusieron al día con los actores. También dijo que, aunque la situación en el sector es compleja, el programa de incentivos y convocatorias del gobierno son un gran impulso para el audiovisual. Ante los últimos cuestionamientos en el gremio por los presuntos abusos sexuales a actrices, comentó que como hombre el sentimiento es negativo y que se debe analizar lo que se ha hecho mal y que como sociedad no nos hemos dado cuenta de lo que ocurre.

Con una visión un poco más pesimista del teatro, la actriz y productora, Marcela Mar, sostuvo que el teatro está muy golpeado y que teme que varios colegas en el sector no tengan continuidad por cuenta de la pandemia. Agregó que hay una realidad y es el cierre de varios teatros en el país, por lo que explicó que desde el sindicato de actores ACA hay una iniciativa que consiste en donar desde $10 mil pesos para aportar al sostenimiento de varias salas de teatro en el país. Aporte que se puede hacer en la cuenta de ahorros Bancolombia No. 17426562693. Comentó que los estímulos para el sector audiovisual son bastante buenos, pero le queda la duda de qué estímulos y ayudas están destinados para el teatro. Hizo una invitación para que las personas reflexiones sobre las conductas de abuso sexual en la industria “invito a hombre y mujeres a que hagan el ejercicio de que revisen las conductas machistas porque eso es un compromiso de todos. Muchos a veces nos atropellan y nos llevan por delante”.

Juan Sebastián Argón, actor, director colombiano y director Artístico del Auditorio Sonia Fajardo Forero, señaló que, si antes de la pandemia la situación para el sector era compleja, ahora el golpe es mortal. Explicó que ya son varios los escenarios que han cerrado de manera definitiva y que a eso se suma la alta tasa de informalidad por las condiciones laborales y la característica de intermitencia en su labor. Invitó a que las personas se sumen a las iniciativas de cine y a la oferta online que tiene hoy el país, por ejemplo, el inicio del Festival de Teatro Alternativo el cual ofrecerá transmisiones de las obras en su página https://corporacioncolombianadeteatro.com/producto/festival-de-teatro-alternativo-2020/

Paola Turbay, fundadora y directora de IndieBo, explicó que este año el festival será online, distinto a lo que se venía desarrollando desde hace varios años con el festival en las salas de cine y en las localidades de Bogotá. Comentó que una de las ventajas del festival es que se tendrán estrenos, algo que no viene ocurriendo con otras plataformas. Serán 40 los estrenos exclusivos en los diez días de festival. También dijo que ante el panorama por el coronavirus los productores y directores deben dar una vuelta a los elementos tradicionales y entender nuevos hábitos de consumo y la incidencia de la tecnología. Además, sostuvo que en el país es necesario construir una cultura para consumir el contenido local y no lo que ofrece todo el tiempo las plataformas internacionales.