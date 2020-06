Nueva evidencia del mundo real de Oncotype DX

Exact Sciences Corp. anunció hoy los resultados de una encuesta clínica prospectiva con la prueba Oncotype DX Breast Recurrence Score® , aceptada en 2020 American Society of Clinical Oncology (ASCO) Annual Meeting, publicada en línea en ASCO meeting library, y se anticipa su publicación en las actas de la reunión Journal of Clinical Oncology. Los hallazgos, consistentes con estudios anteriores, proveen respaldo adicional al valor único de la prueba para guiar decisiones de tratamiento con quimioterapia y enfatizar el impacto de cambio en la práctica clínica del estudio de referencia TAILORx , que mostró que la prueba Oncotype DX® identifica a la vasta mayoría de mujeres con enfermedad con ganglio negativo que no obtiene beneficio sustancial de la quimioterapia (aproximadamente 80%), así como a la importante minoría (resultados Recurrence Score 26-100) a quienes la quimioterapia puede salvarles la vida.

Los resultados de la encuesta aceptados en ASCO resumen las decisiones de tratamiento de los médicos antes y después de los resultados Recurrence Score en hospitales a lo largo de América Latina: 647 pacientes (20% con uno a tres ganglios positivos) fueron inscritas durante cuidado rutinario en 14 sitios comunitarios y académicos en Argentina, Colombia, México y Perú, mientras 155 pacientes adicionales (34% con uno a tres ganglios positivos) fueron tratadas en el hospital público de cáncer de mama más grande en Brasil.

El análisis que se llevó a cabo en Argentina, Colombia, México y Perú incluyó pacientes tratadas antes y después de la publicación de los resultados primarios de TAILORx, la cual ocurrió en junio de 2018. En general, los hallazgos revelan una disminución neta del 36% en recomendaciones de quimioterapia en pacientes con enfermedad con ganglio negativo y una disminución de 46% en aquellas con enfermedad con ganglio positivo. Más importante aún, la disminución en recomendaciones de quimioterapia en enfermedad con ganglio negativo fue mayor después de la publicación de los resultados de TAILORx y cambió de 28% a 36%.

De las 155 pacientes tratadas en Brasil entre agosto de 2018 y abril de 2019, 70% fueron clasificadas con padecimiento de enfermedad de alto riesgo basado en parámetros clínicos tradicionales, y la mayoría tenía tumores mayores de 2 cm. A 151 de las 155 pacientes (97%) se les recomendó quimioterapia inicialmente en adición a terapia hormonal basado en características clínicas y patológicas. Basado en sus resultados Recurrence Score, 104 de las 151 pacientes (69%) evitaron la quimioterapia y recibieron terapia hormonal sola.

Los resultados de este hospital público muestran que las características clínicas y patológicas no identificaron adecuadamente a las pacientes con mayor probabilidad de beneficiarse de la quimioterapia. La realización de pruebas también condujo a beneficios económicos y ahorro potencial, sugiriendo que la prueba Oncotype DX debería ser incorporada en el sistema de salud pública de Brasil.

“Nuestros hallazgos enfatizan el valor único de la prueba Oncotype DX y el impacto de cambio en la práctica clínica de los resultados de TAILORx para seleccionar pacientes para quimioterapia y para evitar sobretratamiento, así como subtratamiento,” dijo el Dr. Henry Gómez, autor principal del estudio y Jefe del Equipo Multidisciplinario de Cáncer de Mama, Oncosalud - AUNA, Lima, Perú. “En general, la disponibilidad de resultados Recurrence Score condujo a reducciones sustanciales en el uso de quimioterapia y nos permitió individualizar los planes de tratamiento con mayor precisión y a utilizar los recursos con mayor efectividad.”

Estos resultados complementan la evidencia sustancial del mundo real que hay disponible para la prueba Oncotype DX la cual refleja el incremento en su uso, particularmente desde la publicación de TAILORx. Este estudio de referencia ha influenciado positivamente las guías de tratamiento y está teniendo un impacto importante en el reembolso global y uso estándar de la prueba. Más de un millón de pacientes alrededor del mundo ha utilizado la prueba para informar sus decisiones de tratamiento.

“La precisión que cambia la práctica clínica y ha sido posible por la prueba Oncotype DX puede llevar a una mejor calidad de cuidado y a un mejor uso de los recursos de salud al dirigir la quimioterapia solo a las pacientes que obtienen beneficio sustancial”, dijo Torsten Hoof, Gerente General Internacional de Exact Sciences. “Conforme, continuamos generando evidencia que muestra el valor único de nuestra prueba, y esperamos seguir trabajando con las autoridades relevantes para hacerla disponible a pacientes en una mayor escala.”

Sobre Oncotype DX

El portafolio Oncotype DX de pruebas de cáncer de mama, colon y próstata aplica ciencia genómica avanzada para revelar la biología única de un tumor y así optimizar las decisiones de tratamiento de cáncer. En el caso de cáncer de mama, la prueba Oncotype DX Breast Recurrence Score es la única prueba que ha mostrado predecir la probabilidad de beneficio de la quimioterapia, así como la recurrencia en cáncer de mama invasor. Adicionalmente, la prueba Oncotype DX Breast DCIS Score predice la probabilidad de recurrencia en una forma de cáncer de mama preinvasor llamado CDIS. Para el cáncer de próstata, la prueba Oncotype DX Genomic Prostate Score® predice la agresividad de la enfermedad y clarifica mayormente el riesgo actual y futuro del cáncer antes de intervención con tratamiento, y la prueba Oncotype DX AR-V7 Nucleus Detect™ ayuda a determinar cuáles pacientes con cáncer de próstata metastásico resistente a la castración (mCRPC) son resistentes a terapias de receptor de andrógeno (AR). La prueba Oncotype DX AR-V7 Nucleus Detect es realizada por Epic Sciences en su laboratorio centralizado, con certificación CLIA, en San Diego y ofrecida exclusivamente por Exact Sciences. Con más de un millón de pacientes evaluados en más de 90 países, las pruebas Oncotype DX han redefinido la medicina personalizada haciendo de la genómica una parte crítica del diagnóstico y tratamiento de cáncer. Para conocer más sobre las pruebas Oncotype DX, visite www.OncotypeIQ.com/es-MX , www.MyBreastCancerTreatment.org o www.MyProstateCancerTreatment.org.