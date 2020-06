El Pulso del Fútbol, 23 de junio del 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron de la decisión que tomará la FIFA el próximo jueves sobre la sede del Mundial femenino de fútbol y la candidatura de Colombia. César dijo: “Yo creo que el gobierno y el ministerio del deporte tuvieron una buena intensión, lo que pasa es que los veedores de la FIFA nos desnudaron y es cierto que no tenemos la infraestructura para ese evento”. Sobre el tema Óscar agregó: “Retirada la candidatura de Japón, hay gente que piensa que tenemos gran posibilidad, pero la verdad es que no podemos competir con esa opción de australianos y neozelandeses”.

Otro de los temas tuvo que ver con las diferencias que hay entre el regreso a la titular que tuvieron James Rodríguez y Marco Asencio en el Real Madrid. Teniendo en cuenta que Asencio marcó gol después de volver de una larga lesión. César manifestó: “Yo a todos los hinchas les digo que lo de Asensio es una de esas casualidades que se presentan a veces en el fútbol, pero no quiere decir que el jugador ya esté bien”. Óscar por su parte complementó: “Metió un golazo, pero fue un gol de esos que se presentan sin uno saber leer ni escribir, no creo que ya esté en plena condición física”.

Además opinaron acerca de las complicaciones de salud que sufrió ayer en la tarde el ex entrenador Gabriel Ochoa y que lo mantienen en una clínica. César destacó: “Entiendo que entró ayer, que estaba un poco grave, pero que en este momento está estable”. Asimismo Óscar comentó: “Aunque hay muchos problemas para los pacientes que no tiene Covid-19, porque no tienen la prioridad, yo sé que él y su hijo son médicos y estarán bien”.

