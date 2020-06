El Pulso del Fútbol, 22 de junio del 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería recordaron el gol de Diego Maradona ante Inglaterra en el Mundial de México 1986, en el que deja a varios rivales en el camino y que narra el argentino Víctor Hugo Morales. César dijo: “Hace 34 años Argentina le ganó a Inglaterra con dos anotaciones de Maradona, la primara con la mano y el segundo fue catalogado como el gol del siglo en el año 2002”. Sobre el partido Óscar resaltó: “El gol del siglo es llamado así porque Maradona en esa jugada dejó atrás a semejante reguero de rivales. Pero no me vaya a poner el gol con la mano, el gol tramposo”.

Otro de los temas tuvo que ver con la actuación de Duván Zapata y Luis Fernando Muriel con Atalanta y qué debe hacer Carlos Queiroz para alcanzar ese nivel en la Selección Colombia. César manifestó: “Hay un detalle, Muriel y Duván casi nunca juegan juntos en el Atalanta, pero en el sistema de Queiroz, que es de tres delanteros, han aparecido”. Por su parte Óscar complementó: “Lo único que queda claro es que tenemos jugadores y la responsabilidad la tiene Queiroz, nuestros jugadores están rindiendo”.

Además opinaron acerca del regreso a la titular de James Rodríguez en el Real Madrid y el nivel de juego que mostró el volante colombiano ante la Real Sociedad. Óscar destacó: “Como James jugó ayer, mucha gente dice que no ha pasado nada y que Zidane es buena gente, pero para mí, lo debe seguir poniendo para que alcance un buen nivel”. Mientras César finalizó: “Zidane no tiene que hacer ninguna tregua con James, me sorprendió que lo pusiera en ese partido y para mí James jugó mal”.

