SANAR niños con cáncer

Sanar es una ONG que apoya a 264 niños con cáncer en Bogotá. Esta fundación trabaja desde 1985. El país y las personas en Bogotá las recuerdan porque es la fundación que con su proyecto de reciclaje (papel, cartón y periódico) y especialmente las tapitas plásticas apoya los tratamientos de niños como Miguel Ángel Romero.



Daniella Álvarez: "Estoy feliz y orgullosa de mi nueva pierna"

Miguel Ángel, en medio de la pandemia, como otros 264 niños tienen que ir a consultas, tratamientos y comprar sus medicamentos. En medio de la emergencia por el covid, ahora la fundación envía ramo de rosas de exportación a cambio de una donación. Gracias a los amigos de Milonga Flowers, una familia de exportadores de flores, las ha donado para que no paren los apoyos a los niños de sanar.



Fabiola Calle: "Yo me fui durante tres minutos, me desconectaron"

Ya van dos semanas de campaña y han entregado 100 paquetes de rosas de primera calidad, semana tras semana Milonga Flowers los apoyan con 50 ramos. El reto es lograr semanalmente para hacer uso de las flores.



Contacte a SANAR vía Whatsapp al 3166650617



"Si apoyamos la industria nacional, saldremos adelante": Carlos A. Calle