Fabiola Calle: "Yo me fui durante tres minutos, me desconectaron"

Fabiola Calle habló con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, sobre los 21 días que estuvo en la Unidad de Cuidado Intensivo por causa del COVID-19, y dijo que fue muy difícil. La artista señaló que quedó sin aliento y que, a raíz de esta enfermedad, hasta el momento, todo deben hacérselo sus familiares.

“Yo tuve tres minutos que me fui, me desconectaron. En esas, llegó el secretario de salud, les dijo que, si me iban a dejar morir, me conectaron y volví. Porque uno no se va cuando la gente quiera sino cuando Dios así lo decide. Yo le pido a la gente que se cuide, porque se están tomando esto muy deportivamente”, aseguró Calle.

La artista también manifestó que, siempre tuvo la esperanza de volver a la vida por sus nietos y su hijo.

“Me vi muy grave y dentro de un hueco, además que vi un niño lleno de escama y hablé con él”.