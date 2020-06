El Pulso del Fútbol, 16 de junio del 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron de la miniserie “The Inglish Game”, la cual cuenta los inicios del balompié en Inglaterra y la compararon con los inicios de este deporte en Colombia. Óscar dijo: “Consulté con don Guillermo Ruiz y me explicó que al principio nadie cobraba por jugar y que solo fue a partir de los años 40 que se empezó a pagarles a los jugadores”. Sobre el tema César resaltó: “Las reglas no han tenido grandes modificaciones y por eso el fútbol no ha cambiado mucho desde sus inicios”.

Le puede interesar también: El Bayern visita al Bremen, buscando su octava Bundesliga consecutiva

Otro de los temas tuvo que ver con el volante colombiano James Rodríguez y su situación en el Real Madrid con el entrenador Zinedine Zidane, quien no lo ha puesto en el equipo titular, en el reinicio del fútbol en España. César manifestó: “Algunos dicen que Zidane no quedó contento con el segundo tiempo ante el Eibar y que James podría jugar, pero yo no creo”. Por su parte Óscar resaltó: “No me haga reír, ese calvo me cae mal, es injusto con James, lo pone en el banco y lo humilla”.

Le puede interesar también: El 'Profe' Montoya fue diagnosticado con neumonía

Además opinaron acerca de los candidatos a ser el nuevo entrenador del América de Cali y la preferencia de nuestros panelistas por uno de ellos. Óscar destacó: “El que me gusta a mí, es César Torres, creo que le iría muy bien en el América y se ajusta a lo que quiere el equipo”. Asimismo César complementó: “A mí también me gusta César Torres, dejarían sin técnico a Alianza Petrolera, pero creo que le iría bien y ya está preparado para dirigir a un equipo grande en Colombia”.

Le puede interesar también: "Me gustaría jugar en el Deportivo Cali": Yimmi Chará

No olvide escuchar el audio del programa.