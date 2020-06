Confidenciales de las 12

Ponencia busca transferir dinero de los recursos del predial a las CAR

La iniciativa “Busca darle más queso al ratón y quitarle plata a las Alcaldías”. La carta está firmada por la Mesa directiva del Congreso, por el Senador José David Name.

El artículo menciona que "un porcentaje ambiental de los gravámenes a la propiedad del inmueble, quiere decir, los recursos del recaudo del impuesto predial, que no podrán ser inferiores al 15, ni superiores al 25.9, se deben pasar a las CAR”.

Lo que se busca aquí es quitar plata del impuesto predial y pasarla a las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR).

Aporte de dinero desde el Congreso

En el Congreso se acordó que para las sesiones virtuales, los 108 senadores deberían aportar $400.000 pesos para completar los 44 millones que cuesta la licencia para la plataforma que se viene usando en el legislativo.

El presidente de la corporación, Lidio García, advirtió que hay 43 senadores que no han dado la cuota y va a publicar la “lista negra” si no se ponen al día. El único que reclamó fue Gustavo Petro, quien cuestionó el por qué ellos pagan eso y no el Congreso.

Fuentes confirmaron al Confidencial que en el presupuesto aprobado no se había contemplado ese rubro y no se pueden destinar los recursos, por eso se había hecho un acuerdo con todas las bancadas del Congreso para hacer su aporte en medio de la pandemia para iniciar las sesiones cuanto antes.

Carta de petición para reactivar el transporte aéreo nacional.

En una carta enviada al presidente Iván Duque, los 32 gobernadores del país, a través de la Federación Nacional de Departamentos piden que se dé la reactivación del transporte aéreo a nivel nacional.

Señalan que es un sector clave para la economía con más de 280.000 empleos detenidos, 32.700 directos y 253.000 indirectos, por lo cual la industria aérea en Colombia genera más del 2,7% del PIB.

Las pérdidas del sector ocasionadas por la pandemia estarían cercanas a US$3.500 millones.