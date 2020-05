Mi Banda Sonora con Elkin Ramírez

Elkin Ramírez nació en la ciudad de Medellín el 26 de octubre de 1962. Su familia vivía en un entorno de literatura y música; ambiente que lo llevó a conocer todo tipo de piezas musicales: desde las más clásicas hasta las contemporáneas.

Fue un apasionado por el rock n' roll y sabía que, desde su proyecto, estaba apostándole a algo nuevo en el país.

Fue un artista que dejó un legado en la historia de la música. Pero, sobre todo, un humano que no vivía de las pretensiones o los lujos sino de las canciones.

Era autodidacta: aprendió de música y canto gracias a los libros. Lo más cerca que estuvo de presenciar una clase de canto fue cuando le pagaba a alguien para que le dejara escuchar, desde la ventana, las clases de música de un profesor.

Estudiaba a los grandes referentes del rock y así, poco a poco, fue desarrollando su talento musical.

El 29 de enero de 2017 falleció en la ciudad de Medellín, por complicaciones relacionadas con un tumor maligno. Sin embargo, en "A vivir que son dos días" el 'Titán' nos dejó sus anécdotas de vida que siempre recordaremos.

Curiosamente. cada vez que presentaba una canción tenía claro el nombre del intérprete y el año de su lanzamiento, demostrando su amplio conocimiento cultural. Conozca aquí su banda sonora:

La flauta Mágica-Mozart

Garúa-Aníbal Troilo

O tu o nada-Pablo Abraira

Ángel de luz-Juan Fernando Velasco

Por qué no he de llorar-Fernando Valadés

Communication breakdown-Led Zeppelin

Balada para un loco-Roberto Goyeneche

Una vez mas-Kraken

Still of the night-Whitesnake

The guitar man-Bread

Hijo de Ramera-Manolo Galván

Hiroshima mon amour-Alcatraz

Padam Padam-Edith Piaff

La Barca de los locos-Kraken