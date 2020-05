"No le tengo miedo al Tour, siempre me preparo a conciencia": ‘Supermán’

El Tour de Francia 2020 será particularmente especial para Miguel Ángel ‘Supermán’ López, pues representará su primera experiencia en la carrera ciclística más importante del mundo siendo el ‘capo de filas’ del Astana. Explosivo corredor y escalador nato: esto dijo el boyacense en los micrófonos del VBar Caracol.

Mucho se dice en la opinión pública de que disputar la primera vez en la ‘Grande Boucle’ es un desafío muy duro, sin embargo, el colombiano está convencido de sus capacidades. "No le tengo miedo al Tour de Francia. Yo siempre me preparo a conciencia. Dicen que el Tour es 'el papá de los pollitos' y vamos a conocerlo", expresó ‘Supermán’.





Además, López recalcó que los rivales no varían demasiado respecto a los que se encuentran en un Giro de Italia o en una Vuelta a España, no obstante, a partir del terreno, dice él, es necesario analizar las debilidades y fortalezas: "Son los mismos rivales. Uno más o menos hace un análisis de las ventajas y desventajas de cada uno. En las grandes vueltas hay que saber pasar la primera semana", y añadió que, a diferencia de otros años en los que el Team Ineos domina la carrera, "creo que este año va a ser diferente".

Respecto a su preparación Miguel Ángel confesó que no le gusta trabajar en el rodillo, e incluso prefiere salir a caminar o hacer otro tipo de ejercicios musculares y de resistencia: "Nos tocó pasar bastante tiempo en casa y se perdió bastante. A mí no me gusta para nada el simulador, solo hice como una semana de simulador", puntualizó.

Desde que ‘Supermán’ López debutó en el profesionalismo en el 2015 con el Astana, ha tenido la posibilidad de disputar cuatro Vueltas a España, siendo su mejor resultado en el 2018 con un tercer puesto en la clasificación general; y dos Giros de Italia, siendo tercero en la general del 2018.