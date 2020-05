El Pulso del Fútbol, 25 de mayo del 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería recordaron la última atajada de Juan Carlos Henao en la definición por penales de la final de la Copa Libertadores entre el Once Caldas y el Boca Juniors, en el año 2004. César dijo: “Esa es una de las bellas historias del fútbol colombiano y particularmente un momento muy lindo para mí”. Sobre la atajada Óscar opinó: “Volví a emocionarme con la narración y con la tapada de Henao. El Tiempo tituló al día siguiente “Once campeones y un héroe llamado Henao””.

Le puede interesar también: MinDeporte solo tratará temas del fútbol con la FCF y no con la Dimayor

Otro de los temas tuvo que ver con el correo de un oyente en un programa pasado, en el que decía que James Rodríguez tenía un título en ingeniería de sistemas y sobre eso comentaron nuestros panelistas. Óscar manifestó: “James empezó a estudiar, pero por el fútbol no pudo continuar. Luego en el Real Madrid retomó y no sé si pudo culminar”. Por su parte César complementó: “Yo tampoco sé si terminó, pero James siempre ha sido inquieto por el aprendizaje en temas como la administración y las finanzas”.

Le puede interesar también: James y Real Madrid comenzaron la tercera semana de trabajos presenciales

Además opinaron acerca de las posiciones que se deben mejorar en la Selección Colombia, debido a que no son puestos fijos o presentan falencias. César destacó: “Creo que las posiciones que se necesitan reforzar son las de los volantes ofensivos, el lateral izquierdo y el arquero”. Mientras Óscar resaltó: “Estoy de acuerdo en lo de los laterales, pero en lo de los volantes no. Uno no se debe aterrar porque los dos volantes creativos son suplentes, aquí siempre vienen y les va bien”.

Le puede interesar también: "Aquí no se trata de presiones políticas": Duque sobre la vuelta del fútbol

No olvide escuchar el audio del programa.