El Pulso del Fútbol, 20 de mayo del 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería recordaron uno de los goles del delantero brasileño de Flamengo Gabriel Barbosa en la final de la Copa Libertadores 2019 frente a River Plate en el estadio Monumental de Lima. César dijo: “Fue la edición 60 de ese torneo y la primera final a partido único. Hay que recordar que River dominó ese partido y en los últimos minutos “Gabigol” hizo sus goles”. Sobre el gol Óscar opinó: “Escogimos este gol porque es histórico, ayer fue escogido como el más importante de la historia de Flamengo”.

Otro de los temas tuvo que ver con el jugador samario Alex “Didi” Valderrama y las declaraciones en las que Carlos “El pibe” Valderrama decía que el “Didi” jugaba mejor que él. César manifestó: “La verdad es que Alex fue un jugador eximio y con un talento impresionante. Jugó 22 partidos en la Selección Colombia y marcó cinco goles”. Por su parte Óscar comentó: “”Didi” nunca fue mejor que el “Pibe”. Yo también le decía a mis hermanos que jugaban mejor que yo, y eran unos troncos”.

Además opinaron acerca de las declaraciones y acusaciones del ex arquero paraguayo José Luis Chilavert en contra del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol Ramón Jesurún. Óscar resaltó: “Pienso que fueron temas que no se trataron de la mejor manera y habrá que ver qué pasa con Jesurún, el cual creo que es inocente”. Mientras César complementó: “Yo sí creo que Chilavert fue muy duro y pienso que no se puede condenar a nadie, hasta que no lo haga la justicia”.

