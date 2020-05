Los antivacunas no están en cuarentena

La humanidad ha tenido que enfrentar grandes mentiras: que el mundo se iba acabar en 2012, que Elvis Presley todavía vive en una isla o que la changua sabe feo, pero la más peligrosa de todas es que las vacunas son un fraude.

El movimiento antivacunas es un riesgo auténtico para la humanidad. Y por cuenta del coronavirus está tomando fuerza en Colombia. Los pastores Miguel y María Paula Arrázola en Cartagena no solo no quieren vacunarse.



Junto a Rudy García, otro pastor, los Arrázola difunden la mentira de que la pandemia se la inventó la OMS como una forma de control que impide, entre muchas cosas, abrir su iglesia ya. No les importa que la humanidad sea diezmada por el virus, siempre y cuando su iglesia también lo sea por los fieles que queden.

El movimiento antivacunas ha tomado una fuerza inusitada en poco menos de 20 años enfrentando un trabajo científico de más de 200 años. Es un diálogo de estadísticas y evidencias contra grandilocuentes "a mí me dijeron que..."



Si los antivacunas le llaman bioterrorismo a una amenaza de salud, no entiendo por qué en vez de años de esfuerzo científico no le ofrecieron al sarampión un canje de rehenes y un millón de dólares para que volara a una isla del Caribe a cambio de que deje de matar gente.

Todas las opiniones son válidas pero hay un problema: los antivacunas han logrado hacerle creer a una porción del mundo que la carreta que echan contra la evidencia científica es una opinión. Es tanto como decir que la tierra es plana es una opinión... o que la changua sabe feo.



No, la pregunta no es si vacunar o no vacunar. ¡La pregunta es por qué creen mentiras comprobadas! Eso suena a algo así como:

— Nuestra polémica del día: ¿deben o no los niños aprender a dejar de usar pañal? Opinen.

Y perdonen si sueno radical. La tibieza en el tema de las vacunas puede significar una fiebre mortal para millones de niños