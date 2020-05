"Volvería gratis a Millonarios. La embarré cuando me fui": ‘Manga’ Escobar

Andrés Ramiro ‘Manga’ Escobar, extremo del Cúcuta Deportivo, se confesó en el VBar Caracol sobre algunos aspectos de su carrera profesional, entre las cuales se están su "mayor pecado", el gran error que, según él, cometió al salir de Millonarios, y su gran deseo de poder gozar de continuidad en un equipo.

En primer lugar, ‘Manga’ reveló que salir de Millonarios en 2016 fue "de las pocas decisiones que me arrepiento en la vida". Esto porque considera que en el club ‘Embajador’ tuvo, probablemente, uno de los mejores momentos en su carrera deportiva: "Anhelo volver a Millonarios, lo haría gratis", aseguró.





Adicionalmente, precisó que en su carrera ha cometido otra gran equivocación: cambiar constantemente de club: "Mi mayor pecado es no tener continuidad en los equipos que he estado, pasar de un lado a otro. Completo creo que no duro ni 150 partidos como titular, he jugado muy poco, casi nada".

Y si bien dice que no debió irse tan joven al fútbol internacional, ello le ha servido para adquirir madurez, por lo que espera entregar su mejor versión ahora con el Cúcuta Deportivo: "La idea en el Cúcuta es coger ritmo, consolidarme, porque en estos 10 años de mi carrera he cambiado mucho de equipo", concluyó.