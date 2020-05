"Me gustaría retirarme en Atlético Nacional": Macnelly Torres

Una gran trayectoria en el en el fútbol colombiano y mucha clase por detrás son algunos de los adjetivos que podrían definir, en parte, la carrera deportiva de Macnelly Torres, quien habló en los micrófonos del VBar Caracol sobre sus recuerdos (y deseos) en Atlético Nacional, el regreso del balompié nacional y un deseo fallido con la Selección Colombia.

El propio Macnelly fue claro al decir que todavía no está pensando en el retiro, sin embargo, si le pudieran dar a escoger en qué club ‘colgar los guayos’, el barranquillero no lo dudó: "Me gustaría retirarme en Atlético Nacional". Además, recordó con gran cariño la Copa Libertadores del 2016: "Es un año muy bendecido para los que estabamos en su momento en Atlético Nacinoal. El club se caracterizó por armar buenos equipos, por tener buenos entrenadores".

Por otro lado, reveló que ‘se quedó con las ganas’ de poder ir al Mundial Brasil 2014 con la Selección Colombia: "No ir al Mundial es una de las cosas que hacen falta en la carrera de un jugador, eso que dentro de todo uno puede estar en todos los ambientes que estuvo en el fútbol. (...) "Creo que merecí estar en el Mundial [2014] a diferencia de otros jugadores", puntualizó.

No obstante, aclaró que "todo estuvo bien" con el técnico argentino José Pékerman, y si no lo llevó a la Copa del Mundo, considera él, fue por gustos y decisiones técnicas: "Por lo que Pekerman quería crear y su estrategia, escogió a [Carlos] Valdés", puntualizó.

Finalmente, en torno al regreso del fútbol colombiano, Torres precisó que, bajo las medidas de salubridad y seguridad correctas, no tendría problema en regresar a jugar: "En mi parte personal, si dan via libre para entrenar y ejercer nuestra porifesion bajo algunas estrictas medidas por como es el virus, realmente no tendría miedo para empezar, sabiendo que todos estamos expuestos al virus", concluyó.