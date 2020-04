"Urgen medidas de bioseguridad para reabrir restaurantes": Acodres

Guillermo Gómez, presidente de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodres), aseguró que los ingresos que han recibido por los domicilios “no son suficientes ni ajustados a la realidad de los costos” por lo que esperan medidas para reabrir luego del 27 de abril.

“Los domicilios no son la salvación para la industria gastronómica. Lo que ayuda a mover en algo los domicilios es por promociones. Precios bajos en la oferta de productos y esto resulta en aun menos ingresos para las empresas", señaló Gómez.

Desde Acodres denunciaron que “la posición de los arrendadores es inflexible. No quieren aceptar que la imposibilidad de pago es por una crisis, no es porque no queramos pagar” y agregaron que los créditos tampoco solucionan la crisis del sector.

“Los bancos nos ven como un sector de algo riesgo y por eso no nos prestan. Entendemos que las líneas de pensamiento del gobierno sean vía crédito para darle liquidez a la economía, pero, para nosotros, no es la solución. El que acude no le prestan y el que no acude, es porque no tiene los medios para cumplir con ese crédito”, resaltó Gómez.

El presidente de la asociación señaló que entienden que “el gobierno busca respetar el fuero que tiene los contratos privados, pero si no se ajusta el canon de los cobradores, la última instancia que nos queda es liquidar nuestro personal y acogernos a las situaciones de insolvencia”.

