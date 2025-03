Más de mil pacientes se beneficiarán con la Unidad Renal pública de la Costa Caribe

Santa Marta

El Caribe colombiano ya cuenta con la Unidad Renal Pública, ubicada en el Hospital Julio Méndez Barreneche de Santa Marta, una tecnología que, según lo dicho por las autoridades, salvará vidas en esta región del país.

Con la puesta en marcha de esta Unidad Renal por parte del gobernador Rafael Martínez, se reivindica el derecho a la salud a miles de pacientes que requieren de este servicio y que anteriormente solo era prestado por privados.

“Esperamos que este equipo no solo siga salvando vidas, sino que convierta este servicio de alta complejidad en uno de los mejores servicios, para que no solo se lo preste al Magdalena, para que no solo se consolide como el único hospital público del Caribe que presta este servicio, sino que se lo entrega podamos prestar a otros departamentos”, expresó el gobernador Rafael Martínez.

SUS BENEFICIOS Y CÓMO ESTÁ COMPUESTA

Este proyecto del actual gobierno del Magdalena, beneficiará a de 849 pacientes con enfermedad renal crónica y hemodiálisis, además de los 426 de La Guajira y cualquier paciente en estado crítico podrá recibir atención, incluyendo migrantes venezolanos, con una proyección en la atención de 2.160 procedimientos anuales.

La única Unidad Renal Pública de la Costa Caribe colombiana cuenta con cuatro máquinas de hemodiálisis convencional y dos para terapias lentas o continuas en UCI. Un equipo humano conformado por tres nefrólogos, 1 médico general, cuatro enfermeras jefes y tres auxiliares de enfermería.

Dentro de la construcción y adecuación de la Unidad Renal se destaca la participación del personal de mantenimiento del hospital, reduciendo costos en un 70%, con una inversión de $150 millones en materiales de construcción y una planta de ósmosis inversa de $101 millones, garantizando agua purificada con un proceso de filtración de seis pasos.

Vale precisar, que a la fecha y bajo los lineamientos del gobernador Rafael Martínez, el Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche mantiene su operación, cumpliendo con la nómina y garantizando la atención de todos los pacientes, a pesar de las deudas significativas por parte de entidades como Coosalud que adeudan más de $51.000 millones de pesos.

Además ha sido seleccionado para prestar servicios en municipios PDET y llevar especialistas a zonas apartadas del territorio.