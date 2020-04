“Me dijeron te lo agradezco pero no” Martha Lucía de La Luciérnaga

A proposito de la idea de la vicepresidente Martha Lucía Ramirez de crear un organismo de control en contra de la corrupción en los dineros para la atención del Covid-19, la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría emitieron un comunicado diciendo que este grupo ya existía.

"Yo solo quise darme un pantallazo, anotar un golazo, para que conformáramos un grupo anticorrupción", dijo Martha Lucía Ramirez de La Luciérnaga.

Asimismo, la vicepresidenta de La Luciérnaga confirmó que su idea no fue bien recibida.

"Me respondieron al estilo de la canción de Alejandro Sanz, te lo agradezco pero no, te lo agradezco mi niña pero no", dijo Martha Lucía de La Luciérnaga.