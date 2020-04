Mi Banda Sonora con Andrés López

De acuerdo con las votaciones de nuestra página web de "A vivir que son dos días", Andrés López fue uno de los favoritos de los oyentes. De tal manera, pudimos escuchar, de nuevo, la historia de un joven cuentero que escribía y narraba historias en las plazas de universidades y su paso como un comediante cotizado por el público colombiano.

Duró alrededor de cinco años seguidos llenando auditorios y teatros con su icónica obra "La pelota de letras". Un manuscrito que comenzó desde una observación sobre las generaciones de nuestro páis.





"Yo soy un coleccionista de asombros", dice López. Por tanto, a partir de los patrones que observaba en los padres, en las casas de barrios, en la generación que creció con el dulce de guayaba o en los que lograron estudiar en el exterior, tejió una obra de casi 3 horas para hablar sobre los comportamientos que identifican a las familias colombianas.





Andrés López, más allá de ser un comediante, es un artista cuyo mayor logro fue unir, desde un hilo narrativo, a todas las generaciones colombianas.

Conozca su lista de canciones:

The rhythm of the night-Corona

Always on my mind-Pet Shop Boys

Get down on it-Kool & The Gang

Gosthbusters-Ray Parker Jr

You are the inspiration-Chicago

Smooth operator-Sade

Volveré-Wilfrido Vargas

De oro-La Familia André

Gitana-Willie Colón

El pescador de Barú-Los Wawancó

Abuelito dime tu

With or without you-U2