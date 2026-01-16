Motociclista agrede físicamente a un agente del DATT tras inmovilización en el sur de Cartagena

Un nuevo caso de intolerancia contra la autoridad se registró en el barrio Huellas de Alberto Uribe, al sur de Cartagena. A través de videos difundidos en redes sociales, quedó captado el momento en que un ciudadano agrede físicamente a un agente del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) en medio de una multitud.

Según los reportes preliminares, el incidente se desencadenó luego de que la motocicleta del agresor fuera inmovilizada. El ciudadano, presuntamente exaltado por no recibir información clara sobre el lugar exacto al que sería trasladado su vehículo, arremetió contra el funcionario. En las imágenes se observa cómo otros agentes y transeúntes tuvieron que intervenir para separar a los involucrados y evitar que la confrontación pasara a mayores.

Consecuencias legales

Ante este hecho, el DATT recordó que agredir a un servidor público no es solo un acto de intolerancia, sino un delito grave. Según el Código Penal Colombiano, la violencia contra servidores públicos (Art. 429) conlleva penas de prisión de cuatro a ocho años. Asimismo, la obstrucción a la función pública mediante violencia puede acarrear condenas de hasta 60 meses de cárcel.

La institución hizo un firme llamado a la ciudadanía para resolver los desacuerdos a través de los canales institucionales y no mediante la violencia, subrayando que la labor de los agentes es fundamental para garantizar la seguridad vial en la ciudad.