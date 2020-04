“Las maquinas y yo no somos compatibles con Maduro”: Duque de La Luciérnaga

En semanas anteriores el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que donaría a Colombia unas maquinas para la detección del Covid-19.

Sin embargo, el presidente Iván Duque dijo que las maquinas no eran compatibles con las pruebas que se estaban realizando en el país, por esto no se podían recibir.

Ante la controversia, Iván Duque de La Luciérnaga dijo que las maquinas no eran compatibles por una sola razón "porqué no".

"La razón es muy simple, porque no, porque no son compatibles con los estándares que se manejan en Colombia, además, yo no soy compatible con ese tipo", dijo Duque de la Luciérnaga.