El Pulso del Fútbol, 9 de abril del 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre los mejores delanteros en la historia del Junior de Barranquilla y la discusión entre poner o no a Carlos Bacca en la delantera de la alineación histórica del equipo tiburón. Óscar dijo: “Yo sigo con la misma opinión, en mi equipo histórico del Junior jugarían Teófilo Gutiérrez y Carlos Bacca. Yo dejo a Iván René Valenciano por fuera”. Por su parte César opinó: “Yo los pongo a los tres, porque actualmente Julio Comesaña juega con tres delanteros, para que no me regañe don Óscar”.

Otro de los temas tuvo que ver con la pregunta de un oyente, en la cual indagaba sobre la anécdota de una persona que tenía el balón con el que Freddy Rincón marcó el gol del empate frente a Alemania en el Mundial de Italia 90. César explicó: “La persona que se quedó con ese balón después del partido fue Rubén Darío Hernández, quien después lo donó al museo del estadio Centenario de Armenia”. Asimismo Óscar complementó: “Todas las camisetas, los balones y los demás artículos de fútbol tienen un valor sentimental y por eso los coleccionistas pagan un valor duro por esos artículos”.

Además opinaron acerca de los países con las mejores hinchadas en los mundiales y la idiosincrasia que identifica a cada una de ellas. César resaltó: “Para mí, la mejor es la de México, que aunque siempre quede eliminada en octavos de final, los hinchas siguen yendo a los partidos. Sin olvidar lo hecho por los colombianos en los tres partidos de la primera ronde del Mundial de Brasil 2014”. Mientras Óscar finalizó: “No se puede olvidar cuando cantamos el himno en Brasil, yo aún tengo un vídeo de ese momento”.

