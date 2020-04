"La gente subestima el nivel de la Liga de Arabia": Gustavo Cuéllar

El volante colombiano, Gustavo Cuéllar, fue uno de los invitados en los micrófonos del VBar de Caracol Radio, donde habló del nivel de la Liga de Arabia, sus aspiraciones de volver a la Selección Colombia y la situación que se vive en ese país de Asia Occidental a causa del coronavirus.

En primer lugar, el ‘Vikingo’, como es conocido popularmente, se refirió a las medidas que se están tomando en Arabia Saudita. "También están haciendo restricción de salidas, nadie puede salir a las calles. Los centros comerciales están todos cerrados, entonces están siendo muy precavidos en ese sentido".

Respecto a las declaraciones de la opinión pública de que ir a la Liga de Arabia representó un retroceso en su carrera, Cuéllar aseguró que, contrario a lo que se piensa, se llevó una sorpresa: "Cuando llegué acá pensé que iba a ser menos competitivo, pero quedé gratamente sorprendido, porque aumentaron el número de extranjeros, entonces eso ha ayudado a subir el nivel de los clubes". Y añadió: "A veces subestiman el nivel de la Liga de Arabia, ese es mi pensamiento, obviamente respetando otros pensamientos

Finalmente, sobre la Selección Colombia, el mediocampista colombiano todavía no pierde las ganas y espera poder ser tenido en cuenta en el futuro: "Siempre tengo el deseo de jugar en la selección, he tenido contacto con el cuerpo técnico y me preguntan cómo voy, eso mantiene vive la esperanza", concluyó.

