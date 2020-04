"Me extraña que a un jugador como Zidane no le guste James": 'Quique' Wolff

Enrique 'Quique' Wolff, ex jugador de la Selección Argentina, habló en el VBAR Caracol de Caracol Radio sobre el momento que vive James Rodríguez en el Real Madrid. Además, resaltó las condiciones del volante colombiano.

En primer lugar, Wolff aseguró que le extraña que "a un jugador como Zidane no le guste un jugador como James" y llenó de elogios al '10' de la Selección Colombia: "Es un jugador formidable, me encantaría que fuera titular en el Real Madrid".

Por otro lado, el argentino se refirió a la Selección de Holanda de 1974, a la cual enfrentó en el Mundial de Alemania con la 'Albiceleste': "Fue un equipo fantástico, eran una máquina perfecta". Y resaltó la importancia de esa Copa del Mundo para la historia del fútbol: "Nos lleva a acordarnos del segundo".

Wolff también habló sobre las comparaciones entre Maradona, Messi y otros históricos futbolistas: "Nos acordamos de los grandes jugadores sean campeones del mundo o no, el título no les cambia la historia".

Finalmente, aseguró que el balón es lo único imprecindible de un partido de fútbol: "Podemos tener menos jugadores, puede no haber público, puede no estar el árbitro, pero si no está la pelota no se juega el partido".

