El Pulso del Fútbol, 2 de abril del 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron de los manejos y las rebajas en los salarios de los miembros de clubes y selecciones en el balompié mundial. Óscar dijo: “Hemos visto las rebajas en los salarios de técnicos y jugadores del mundo, pero la verdad es que yo no veo la rebaja en el salario del técnico Carlos Queiroz y creo que ya es hora”. Mientras César opinó: “Yo no me meto en eso de las donaciones y las rebajas, porque es un tema tan particular, que no me atrevo a meterme”.

Otro de los temas tuvo que ver con el entrenador del Junior Julio Comesaña y la pregunta de un oyente, el cual hablaba de la posible salida del uruguayo, del banquillo del cuadro tiburón. Óscar manifestó: “Nuestro oyente dice que se habla de la llegada de Amaranto Perea o de Jorge Luis Pinto y la verdad es que yo lo siento, pero eso no va a suceder, al menos por ahora”. Sobre el tema César resaltó: “Yo no estoy de acuerdo con el oyente cuando dice que Julio ya está entrado en años, para mí está bien. Los que deciden si quieren que siga o no, son los directivos de Junior”.

Además opinaron acerca de la comparación entre el trabajo de Francisco Maturana y José Pékerman en su paso por la Selección Colombia respectivamente. César destacó: “Yo me quedo con Maturana, porque partió la historia de Colombia en dos; Para mí es una época antes de Maturana y otra después de su paso”. Asimismo Óscar complementó: “Estoy de acuerdo con usted en lo de Maturana, pero también reconozco lo que hizo Pékerman, que acabó con la rosca y nos llevó a dos mundiales”.

