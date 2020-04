"Decidimos ayudar al club bajando un porcentaje de nuestro salario": Viera

El capitán del Junior, el portero uruguayo Sebastián Viera, se refirió a las medidas tomadas por el plantel para ayudarle al cuadro barranquillero a mitigar la crisis económica genera por el COVID-19. En diálogo con el programa Habla Deportes Radio de Caracol Radio, Viera se refirió a cómo afronta la ciudad este momento e hizo un llamado de atención.

“En mi casa me he visto afectado en lo económico, no tanto con Junior, ya que decidimos ayudar al club en referente a bajarnos un porcentaje de los salarios con los chicos, pero sí con las empresas, con los empleados. Pero no pasa nada, hay cosas más importantes como la salud. Esto ha afectado a todos los equipos”, comentó el guardameta sobre cómo lo ha afectado esta situación.

Sobre el acuerdo con Junior, agregó: “El sueldo de uno es personal, lo que están haciendo cada club es algo muy personal de ellos. Pero no todos tienen las mismas necesidades y el mismo sueldo. Hay que ver cada situación en particular, hay jugadores que quizá puedan rebajarse un 50%, hay otros que no”.

Entretanto, criticó las medidas tomadas por Jaguares, quien suspendió el contrato de 13 de sus jugadores. “Eso legalmente no lo pueden hacer, no sé exactamente cómo es el tema. Como jugador lo veo muy feo. Creo que no la están pasando bien, hay que ayudarnos entre todos”.

El experimentado portero uruguayo considera que el fútbol continuará detenido por lo menos dos meses más. “Yo no le pongo fecha, pero mínimo dos meses, para que de tiempo de entrenar. Ojalá antes. Uno le pida a Dios, pero no se sabe qué pasar. Habrá que tomar un tiempo prudente para recuperar, como una pretemporada. No sé qué se va a programar, si es torneo corto o largo. Espero que se planifique bien”.

FInalmente, hizo un llamado de atención a los barranquilleros. “Seamos responsables. Veo para afuera y veo autos… Por favor. Y veo gente con acompañantes. Uno quiere salir también, sacar a los hijos. Hay que tomar conciencia. Decimos de la gente del sur, pero aquí están en las calles. Tomemos conciencia”.