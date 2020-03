¿Cuál debe ser el rumbo que debe tomar el país ante crisis por coronavirus?

Esta noche en Hora 20, nos dedicamos a analizar cuál debe ser el rumbo que debe tomar el país de acuerdo con la realidad mundial; cuál debe ser el futuro; las medidas económicas tomadas por el gobierno Nacional; el inicio de las sesiones virtuales del Congreso de la República y su función en medio de esta emergencia. Una mirada al manejo que le ha dado Trump a esta crisis en Estados Unidos y por último una mirada al cese al fuego decretado por la guerrilla del Eln.

En Colombia ya son 798 los contagiados por coronavirus y 14 las personas que han muerto desde que llegó el virus el pasado 6 de marzo al país. En el mundo la cifra asciende 775.000 casos y más de 37.000 muertes. Aunque en Colombia ya se cumple el sexto día de cuarentena nacional obligatoria, la cual llegará a su fin el próximo 13 de abril, ya se piensa en si es necesario extenderla o buscar otros métodos.

En varias entrevistas de distintos medios de comunicación durante el fin de semana, las entidades en salud encargadas de enfrentar esta emergencia manifestaron la importancia de entender que esta situación no va a durar poco tiempo. Por lo que se han planteado métodos como el acordeón, el cual consiste en levantar y mantener en reiteradas ocasiones la cuarentena en todo el país. Esto ayudaría a mantener un poco más activa la economía y evitar que no todas las personas se contagien al mismo tiempo.

En cuanto a contagios, el Instituto Nacional de Salud ha manifestado que calculan que cerca de 3,9 millones de colombianos podrían contagiarse de Covid-19; pero que el 80% podría tener síntomas leves. También se estima que, de ese total, 550.000 personas requerirán de hospitalización y 180 mil de Unidades de Cuidados Intensivos.

En el país ya se han tomado medidas como la cancelación de clases; la restricción de circulación para mayores de 70 años; políticas en la venta de alimentos y suministros; cierre de fronteras y hasta una cuarentena nacional. Sin embargo, expertos se empiezan a preguntar cuál debe ser el rumbo que se debe tomar y poner sobre la balanza el sistema de salud y la economía con el fin de encontrar un equilibrio en el que ninguna de las dos salga perdiendo.

En el mundo ya se ven las consecuencias de los métodos aplicados; mientras que en Estados Unidos las políticas para evitar el contagio son leves y la economía intenta mantenerse; en algunos países de Europa las cifras de muertes a causa del Covid-19 solo aumenta y en Italia hoy se prolongó la cuarentena hasta el 12 de abril. En algunos países de Asia donde la ciencia jugó un papel importante se ha buscado que los efectos en la economía sean mínimos; a través de mantener una curva de contagio controlada.

Lo que dicen los panelistas

Sandra Borda, politóloga, docente, columnista y analista política, considera que en este momento no hay una sola fórmula que permita conocer cuál deben ser las políticas para aplicar con el fin de detener el contagio del virus. Explica que el caso de Estados Unidos es relevante ya que deja al descubierto la forma como funciona el sistema de salud en ese país y de las falencias en la política. Ante este tema, señala que el manejo que le ha dado Trump a la emergencia no es el adecuado y que utiliza sus diferencias con autoridades locales en estados como Nueva York y California, para demorarse en la entrega de recursos, esto según la politóloga “en una especie de venganza.” También dice que todas las acciones de Trump tomadas hasta el momento son con miras a las elecciones generales de noviembre.

Ante el papel de las organizaciones multilaterales en medio de la crisis, señala que hay un reencauche en la mayoría de ellas; pero señala que la OMS en medio de la pandemia se ha convertido en un punto de referencia de información para conocer el avance del virus.

Ricardo Ávila, economista, periodista, consultor y colaborador del periódico El Tiempo, advierte que uno de los caminos que puede tener el gobierno nacional para no detener la economía, ni al país por completo es aceptar que vamos a tener picos no muy grandes, pero de manera constante de contagio de Covid-19 en el país. Considera que una de las ventajas del país, es que la edad promedio de sus habitantes está por debajo de los 30 años, esto reduce la letalidad del virus en la población y no generaría un impacto como el que se va vivido en países como Italia y España que sí cuentan con una población más vieja.

Frente al tema económico, considera que el país está haciendo todo lo posible, pero que su capacidad de endeudamiento no es muy grande, por lo que se debe buscar la forma de mantener activa la economía sin desproteger la salud pública. Dice que la situación de algunas empresas como las aerolíneas en el país es crítica y que no podrán durar mucho tiempo quietas, por lo que considera que es importante inyectarles liquidez, pero argumenta, que ese precisamente puede ser un problema, que no haya dinero para salvar esas compañías.

Iván Cancino, abogado y columnista, considera que uno de los problemas actuales es la falta de acceso a pruebas para coronavirus en algunas regiones del país; señala que ese proceso sigue siendo centralizado y que se necesita la presencia de laboratorios en las zonas apartadas del país. Dice que el acceso a las pruebas es más importante que determinar a qué modelo nos acogemos para detener el contagio.

Cancino señala que espera que de esta crisis en el mundo haya más legitimidad desde las instituciones del Estado. Considera también que espera que las personas salgan fortalecidas de esta crisis; pensando en comunidad y menos como individuo.

Ante el inicio de sesiones del Congreso de manera virtual, apunta que espera que este espacio sea constructivo y de control a los decretos que expida el Gobierno en medio de la emergencia; pero espera que no se convierta en un escenario de críticas al Gobierno Nacional.

Camilo Granada, ex alto consejero de comunicaciones de presidencia, consultor independiente y columnista, considera que estrategias de contención como el del “acordeón” pueden funcionar en la medida que el país tenga un esquema masivo y eficaz de testeo en casi todo el territorio nacional. Señala que tener un alto número de pruebas va a permitir tomar decisiones desde lo político decisivas y eficaces con información mucho más clara. Ante la posible idea de mantener una cuarentena, señala que al tener un país en el que la mayoría vive de la informalidad y del día a día, mantener esta situación es casi imposible para la economía del país.

Ante los planteamientos hechos por Harari en un artículo del Financial Times dice “necesitamos un plan global para enfrentar la pandemia en sus aspectos sanitarios y económicos. Colombia y los menos favorecidos, debemos asumir un papel de liderazgo ante las instancias internacionales, que pida un plan global de apoyo a las economías. Concluye diciendo “vamos a necesitar recurso para salir de esta pandemia.”