El Pulso del Fútbol, 30 de marzo del 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron de la publicación del fin de semana, en la cual la Dimayor le pedía al gobierno colombiano ayudas durante esta crisis; luego de haber entregado declaraciones contrarias hace algunos meses. César dijo “La gente que escribe sobre el tema tiene la razón, el fútbol es un negocio privado, pero a mí sí me daría pena pedirle ayuda al gobierno después de lo que habían manifestado”. Por su parte Óscar opinó: “Nosotros tenemos que informar las opiniones de Win Sports y la Dimayor. Cada quien defiende la empresa en la cual trabajan”.

Otro de los temas tuvo que ver con partidos históricos que recomiendan nuestros panelistas y varias anécdotas sobre esos mismos encuentros. Óscar destacó “Si usted me pide mi opinión, yo les recomiendo que se vean finales del fútbol colombiano, porque les aseguro que todas son emocionantes”. Asimismo César resaltó: “Yo le voy a hablar del 5-0 de Colombia a Argentina. En esa transmisión Diego Maradona había demeritado a la selección antes del partido y yo me lo encontré después del encuentro. No tenía como entrevistarlo, fue muy triste perder esa oportunidad”.

Además opinaron acerca de algunos términos de camaradería utilizados por varios periodistas, que para alguna parte de la opinión pública no son correctos a la hora de realizar una entrevista. Sobre esto Óscar manifestó: “Yo valoro mucho eso, porque tengo relaciones de amistad con Juan Carlos Osorio, pero no hay directivos, ni jugadores que me llamen”. Mientras César finalizó: “Yo no estoy de acuerdo. Para mí, a veces no está bien utilizar ese tipo de términos con el entrevistado”.

No olvide escuchar el audio del programa.