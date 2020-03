"Quiero seguir en Boca. Estoy muy bien acá": Sebastián Villa

Sebastián Villa manifestó, a través de su cuenta de Instagram, su deseo por serguir siendo jugador de Boca Juniors. El antioqueño aseguró que quiere "seguir vistiendo los colores más grandes de Argentina" y agradeció el cariño de los aficionados.

En su transmisión en Instagram Live, Villa comentó: "Yo quiero seguir acá, vistiendo los colores más grandes de la Argentina. Por suerte todos los bosteros (hinchas de Boca) están felices por el título que ganamos, por la forma en que se dio. Lo necesitábamos".

Sobre la para en el fútbol argentino por el COVID-19, el colombiano declaró: "Estoy entrenando a full, esto es bastante duro, pero toca ir para adelante. La gente en Boca me tiene mucho cariño. Ahora no podemos salir, pero cada vez que me ven, me lo demuestran. Estoy muy bien acá".

Sebastián Villa fue una de las piezas claves de Miguel Ángel Russo en su remate de temporada como técnico de Boca, con el estratega argentino estuvo presente en 10 partidos y anotó dos goles.