El Pulso del Fútbol, 20 de marzo del 2020

En esta edición de El Pulso del Fútbol, César Augusto Londoño y Óscar Rentería hicieron una crítica a los actuales dirigentes de Acolfutpro. César destacó: “acolfutpro es inoperante e inefectiva, con su dirigencia actual ha hecho muy poquito por los jugadores de fútbol, esto no tiene nada que ver con el futbolista, sino con los dirigentes de esta asociación”. Óscar complementó: “muchos jugadores de fútbol me contaron hace unos meses que querían hacer una huelga para que escogieran a nuevos dirigentes de Acolfutpro, pero eso nunca ocurrió”.

Otro tema que se trató fue la muerte de Amadeo Carrizo, arquero argentino, que jugó en River Plate y Millonarios. Óscar señaló: “un histórico del fútbol argentino murió a los 93 años, vale recordar que en los años 69-70 jugó en Millonarios antes de su retiro y fue técnico de Once Caldas en 1973”. César recordó: “cuando vino a Millonarios, el club embajador cobraba por mostrar a Carrizo como visitante. Yo recuerdo un partido en Manizales y lo esperábamos con mucha ansiedad y no pudimos ver a carrizo, Once Caldas no pudo pagar”.

Además hablaron, sobre el astro brasileño Ronaldinho y su estancia en la cárcel de Paraguay por falsificación de documentos. Óscar resaltó: “le llevan ropa todos los días y siempre están pendientes de él, todos los presos le rinden pleitesía y en la celda tiene varias comodidades, cumplirá mañana 40 años”. César finalizó: “Ronaldinho tenía dos pasaportes, el español no lo pudo utilizar porque tiene pendiente un tema con la justicia española, por asuntos de impuestos y el otro no lo usa porque fue acusado de tener unas tierras donde no cumple con estándares ambientales en Brasil. Está pagando las consecuencias y con toda su alegría las paga desde la cárcel".

