Se canceló el Ficci por medidas de seguridad

Cartagena abrió las puertas de su casa para inaugurar la edición no. 60 del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias 2020. Se inició con la proyección del filme “Waiting for the Barbarians” dirigido por el colombiano Ciro Guerra y protagonizado por Johnny Depp y Mark Rylance.

Sin embargo, por medidas de seguridad y prevención que está tomando el país, con respecto al coronavirus, el Ficci tuvo que cancelar su agenda.

Era esperado que en el festival rindiera tributo al director estadounidense Roger Corman, se mostrara la filmografía del cineasta brasileño Adirley Queirós y se proyectaran alrededor de 200 cintas de 51 países.

Dentro del festival Adriana Giraldo tuvo la oportunidad de hablar con Claudia Triana, directora de Proimágenes de Colombia.

También compartió algunas palabras con el director Yuldor Gutiérrez, director del filme “Ángel de mi vida”.

Y con el director Oscar Molina, director del documental “La casa de Mama Icha”.

También conoció el restaurante Candé con un sabor 100% cartagenero y habló con su fundadora Gabi Arenas.