El consumo es clave para mitigar impacto económico: Miranda

Francisco Miranda, director del diario Portafolio, considera que desde el crash del 87 no se veía una situación tan compleja en las bolsas del mundo y que el mayor enemigo hoy para los mercados y las bolsas del mundo es la incertidumbre, ya que como no hay una hoja de ruta clara, los mercados tienden a no tener un rumbo. El economista considera que con el fin de mitigar el impacto de estos números en rojos de la economía, es vital mantener alto el consumo de materias y productos de las personas.

Miranda también considera que esta crisis es una oportunidad para empezar a valorar y revaluar qué está funcionando y qué no en nuestra sociedad. Aunque también piensa que es necesaria de manera urgente una acción global coordinada para que se proteja a la humanidad y a la economía de estas crisis. Apunta que la información y la legitimidad de la fuente puede ser un antídoto para enfrentar el pánico y la histeria masiva de las personas ante los hechos presentados a raíz del coronavirus.