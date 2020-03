El Pulso del Fútbol, 2 de marzo del 2020

En esta edición de El Pulso del Fútbol, César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre el momento actual de James Rodríguez al no ser convocado al clásico del fútbol español y si debe ser llamado a la Selección Colombia. Óscar preguntó: “¿cuál es la responsabilidad de James?, los periodistas en Madrid no entienden por qué no lo llaman a los partidos", César respondió: “yo creo que a Zidane simplemente no le gusta, no considera que es un jugador importante para el Real Madrid, James está haciendo las cosas bien, quiere tratar e intentar ser titular en el Madrid, pero no lo ponen”.

Le puede interesar también: 'MisterChip': "Me entristece que un jugador como James se desperdicie"

Otro tema que se trató fue el empate 1-1 en el Clásico vallecaucano, que esta vez lo jugó como local América frente al Deportivo Cali, en el Pascual Guerrero. César dijo: “el partido de América no fue bueno, jugó con un jugador más desde el minuto 35, tenía que haber resuelto y obtener la victoria, pero el Deportivo Cali hizo un partidazo”. Óscar complementó: “el Cali tenia ganado el clásico, pero se tiró demasiado atrás y muy temprano lo hizo, su juego a veces se convierte en futbolito improductivo”.

Le puede interesar también: Con un hombre de más, América rescató un empate en el clásico

Además, debatieron acerca del Clásico paisa, que empataron 1-1 Atlético Nacional frente al Independiente Medellín. Óscar destacó: “dos jugadas dudosas para el arbitraje de Nicólas Gallo, minuto 34 y 35 para mí ambas eran penales, que no sancionó el árbitro, Medellín empezó bien, pero se cansó a lo último”. César finalizó: “el partido fue más luchado que jugado, las dos expulsiones fueron legales, y me encantó el gol de Jefferson Duque por la jugada, bonito gol el de Nacional”.

Le puede interesar también: Todo igual, Nacional y Medellín empataron en el clásico antioqueño

No olvide escuchar el audio del programa.