"Panela una Tradición" el libro colombiano que vuelve a ser noticia mundial

Rosahelena Macía Mejía coautora del libro "Panela una Tradición” pensó que el reconocimiento de hace 2 años por parte de los Gourmand World Cook Book Awards era lo más grande que le había pasado, pero ahora en el 2020 y gracias a la celebración de los 25 años de estos premios, se escogieron los mejores libros entre los mejores y nuevamente fue seleccionado “Panela una Tradición” esta vez en la categoría Patrimonio Gastronómico, “The Best of the Best”.

Gourmand World Cook Book Awards, considerados como los Premios Óscar a la gastronomía. / Rosahelena Macía Mejía

Rosahelena invitada a nuestro espacio de “El Sabor de Colombia” cuenta que su experiencia en china en el 2018 recibiendo el premio "Gourmand World Cook Book Awards" y cocinando para los asistentes en esa celebración fue maravilloso, ella preparó para ese gran momento: chorizos de Neira, Pulpa de Lulo, ají pajarito y miel de panela, “la gente llegaba solo por el olor”, recuerda Rosahelena.

"Panela una Tradición" es un homenaje a los cultivadores de caña y productores de panela de la región de Supía; en él se hace conjetura como posiblemente llego la panela a esa región y se comparten recetas a base de panela, como la "Torta de Panela” que fue dada por una mujer de 80 años que no quería dejar morir su receta.

Esta fotografía es recuerdo de infancia de la coautora del libro, Rosahelena Macía. / Rosahelena Macía Mejía

La Panela tiene muchas aplicaciones no solo como alimento, también en la salud y la cosmética.

Rosahelena Mejía Macía Coautora del libro “Panela una Tradición” ganador en 2 oportunidades de Los Gourmand World Cook Book Awards en el Sabor de Colombia de Caracol Radio.