Mi Banda Sonora con Norma Nivia

Desde pequeña, Norma Nivia veía los programas de televisión con el sueño de alguna vez poder estar frente a las cámaras. Por tal razón, adoptaba personajes que veía y los interpretaba en su casa. Sin duda, ella es la prueba viviente de que los sueños sí se cumplen.

Se jacta de conservar aún su niña interior: esa niña soñadora, hiperactiva, curiosa y conversadora. Una mujer que no ha dejado de ser ella y no ha perdido su esencia.

Su vida ha estado marcada por canciones que han acompañado sus acciones, anécdotas y decisiones. En Mi Banda Sonoras realizamos un recorrido por la vida de Norma Nivia: desde su infancia en Líbano, Tolima, pasando por su llegada a Bogotá, su formación como modelo y su pasión por la actuación. Un recorrido acompañado de grandes reflexiones y mucho rock.

Aquí la lista de canciones de Norma Nivia:

Sammy el heladero - Canticuentos

Fórmula - Menudo

Directo al corazón - Luis Miguel

Fuego contra fuego - Ricky Martin

Power of the equality - RHCP

Blind - KoRn

Just like heaven - The Cure

Whole lotta love - Led Zeppelin

El cantante - Hector Lavoe

The weekend - Michael Grey

Maps - Yeah Yeah Yeahs

Canción Animal - Soda Stereo

Gold - Chet Faker

Everything I wanted - Billie Eilish

Dont let me down - The Beatles