Es maravilloso descubrir quiénes somos realmente sin el machismo: Alma

Alma Guillermoprieto, escritora y periodista, habló en Hora 20 de su último libro ¿Será que soy feminista?”, de los retos que tiene ser feminista, de lo que significa estar dentro del movimiento y de lo maravilloso que sería el mundo sí vivimos en sociedades igualitarias.

Algunos apartes de la entrevista:

La escritora considera que aunque hay altas cifras de feminicidio en muchos países del continente, hoy se vive un mejor momento para las mujeres, “Yo creo que la razón más de base es que estamos viviendo un tiempo maravilloso. Este tiempo que parece terrible en realidad es maravilloso porque yo veo todo a mí alrededor y en todo el mundo mujeres que han dicho ya no. Mujeres que están hartas realmente desde las humillaciones cotidianas que antes pasaban desapercibidas”

Frente al papel de los hombres en el feminismo, habló de su participación en el movimiento y del proceso para las mujeres de lo que representa vivir sin machismo:

“Una de las preguntas que yo me iba haciendo conforme iba escribiendo el libro era: ¿bueno, por qué no todos los hombres se hacen feministas ya? ¿Por qué es tan difícil ser macho? Me parece complicadísimo ser macho, incluso ser hombre aunque no se sea tan macho y que sería muy rico que todos fuéramos iguales. Sería fantástico me parece a mí. Y me parece también que conforme todas las mujeres vamos intentando descubrir, que va a ser un proceso largo y doloroso también, vamos tratando de descubrir quiénes somos realmente sin el machismo, sin las condiciones y las reglas bajo las cuales hemos vivido toda la vida.”